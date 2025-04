Nieuw proces tegen oud-filmproducent Harvey Weinstein begonnen

Weinstein kampt met gezondheidsproblemen en werd in een rolstoel de rechtszaal binnengebracht. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

De gevallen filmproducent werd in 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw die een acteercarrière nastreefde in 2013 en de aanranding van een productieassistente in 2016. Die uitspraak werd later in hoger beroep teruggedraaid vanwege kritiek op de getuigenverklaringen.

De zaak wordt daarom nu overgedaan. In het nieuwe proces is er bovendien een beschuldiging bijgekomen van het aanranden van een vrouw in New York in 2006. De rechtszaak zal naar verwachting ongeveer zes weken duren. De jury moet aan het eind van het proces unaniem tot een oordeel komen.