Ineke van Gent stopt in 2026 als burgemeester van Schiermonnikoog

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog legt per 1 januari 2026 haar functie neer. Dat heeft zij dinsdagavond in een brief aan de eilandbewoners bekendgemaakt. „Na ruim zeven intensieve, interessante jaren als uw burgemeester verlang ik naar een andere invulling van mijn verdere leven”, schrijft Van Gent in haar brief.