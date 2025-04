Trump vindt dat Harvard excuses moet maken aan Joodse studenten

Trump en Harvard zijn in een conflict verwikkeld over een brief die de universiteit heeft gekregen van de regering-Trump. Daarin staan allerlei eisen over de manier waarop de instelling geleid wordt. Omdat Harvard niet wil meewerken, zou 2,2 miljard dollar (2 miljard euro) aan financiering bevroren worden.

Allerlei vormen van diversiteitsbeleid moeten worden geschrapt. Ook eist de overheid dat wordt opgetreden tegen activiteiten van de universiteit die een „verleden van antisemitisme” hebben. Om dat te controleren moeten er meerdere onderzoeken plaatsvinden. Harvard weigerde en zei dat Trump veel te ver gaat. „De Universiteit zal haar onafhankelijkheid niet opgeven en ook haar grondwettelijke rechten niet opgeven”, zei voorzitter Alan Garber.

„Helaas heeft Harvard de eisen van de regering niet serieus genomen. Het enige dat de president vraagt, is om zich aan de federale wetgeving te houden, dan krijg je je federale geld”, zei Leavitt tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Het gaat Trump volgens haar om het bestrijden van discriminatie.

Ze noemde het een „goede vraag” waarom topuniversiteiten als Harvard eigenlijk geld krijgen, gezien hun grote vermogens. „Ik denk dat veel Amerikanen zich afvragen waarom hun belastinggeld naar deze universiteiten gaat die niet alleen de studenten van onze natie indoctrineren, maar ook zulk schandelijk gedrag toelaten.”