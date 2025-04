10 ton Spaanse olijf- en palmbomen laden in de Scania

Het weekend van zaterdag 5 april hield Aariën zijn verplichte weekendrust in Oslo. Hij laadde een vracht zalmen die hij na een lange reis loste in Zeeland. Aariën reed door naar Geldhof Transport in Evergem, friste zich op, nam rust en koppelde een Tautliner aan zijn truck, een schuifzeilenoplegger. Vrijdag 11 april sliep hij overdag en stuurde hij ’s avonds en nachts naar het zuiden.

Hij rijdt zowel ’s nachts als overdag. „Ik pas me een beetje aan”, zegt hij. „Dat heeft te maken met de rij- en rusttijdenwet. Mijn dagelijkse rijtijd is negen uur. Ik haal zo het maximale uit de rit.”

Collega’s noemen Aariën bizon, omdat dat op zijn nummerplaat staat. „Dat is gemakkelijker uit te spreken dan Aariën”, legt hij uit. De Vlaming zit bij de scouting en daar krijg je de naam van een dier toegewezen. Zijn karaktereigenschappen lijken het meest op die van een bizon, werd gezegd. Aariën functioneert goed in een groep, en als hij iemand mag, doet hij alles voor diegene. Maar mag hij iemand niet, dan laat hij die links liggen.

Zaterdag laadde hij olijf- en palmbomen in Elche. „Een verreiker schoof 10 ton aan bomen via de zijkant mijn Tautliner in. Van maart tot mei rijden we voor een plantenhandelaar uit Evergem.”

Sjaak van de Groep rijdt mee met diverse vrachtwagenchauffeurs.