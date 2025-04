Rutte overlegt in Moldavië over afweren hackers en saboteurs

Moldavië, tussen Oekraïne en Roemenië, klaagt al jaren over de lange arm van Rusland. Moskou kon het land zijn wil opleggen door de gaskraan naar believen dicht te draaien. Met de Russische militairen in het opstandige Transnistrië heeft het Kremlin zelfs troepen binnen de Moldavische grenzen. Sinds Moldavië naar het Westen neigt, kreeg het meer niet-militaire of ook wel hybride aanvallen te verduren. De NAVO en Moldavië werken steeds nauwer samen om die af te weren.

Sandu besprak dinsdag de „samenwerking en hybride dreigingen, waaronder cyberaanvallen” met Rutte. Ze is blij met zijn steun om Moldavië weerbaarder te maken en democratische instellingen te beschermen”.