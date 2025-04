Techwebsite: moeder ChatGPT werkt aan eigen socialmediaplatform

Volgens The Verge heeft OpenAI nu alleen een intern prototype, dat zich richt op de beeldgeneratie van ChatGPT en ook een sociale feed bevat. Topman Sam Altman zou buitenstaanders in het geheim om feedback hebben gevraagd over het project.

OpenAI reageerde tegenover de techwebsite niet direct op een verzoek om commentaar. Het is nog onduidelijk of OpenAI van plan is het sociale netwerk als aparte app uit te brengen of te integreren in ChatGPT.

The Verge suggereert dat het lanceren van een eigen platform de spanningen tussen Altman en X-eigenaar Elon Musk verder op scherp kan zetten. Musk was een van de oprichters van OpenAI, dat sinds 2015 bestaat. Hij vertrok in 2018 uit het bestuur, maar voert nog een juridische strijd over de koers van OpenAI.

Musk verwijt OpenAI zijn oorspronkelijke missie om de mensheid te dienen met open en veilige AI te hebben verlaten en zich nu te richten op winstmaximalisatie. Altman wil van OpenAI een commercieel bedrijf maken en wil hiervoor honderden miljarden investeren.

De gemoederen liepen eerder dit jaar hoog op toen een consortium onder leiding van Musk een miljardenbod uitbracht op OpenAI. Altman zei vervolgens dat het bedrijf niet te koop is „en al helemaal niet aan Elon Musk.”

OpenAI zou met zo’n platform ook meer gaan concurreren met Meta Platforms, dat met bijvoorbeeld Facebook en Instagram al meerdere platforms heeft. Meta werkt eveneens aan toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.