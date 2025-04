Vier Russische journalisten veroordeeld voor banden met Navalny

Het proces tegen Antonina Favorskaja, Sergej Karelin, Konstantin Gabov en Artjom Kriger begon in oktober en vond plaats achter gesloten deuren. De beschuldigingen dat ze werkten voor een „extremistische” groepering hebben ze altijd ontkend.

In de zaak ging het onder meer om het produceren van filmpjes voor een YouTubekanaal van Navalny’s anticorruptiestichting. Navalny overleed vorig jaar in gevangenschap onder verdachte omstandigheden.

Sommige van de journalisten werkten als freelancer voor westerse media. De persvrijheid staat in Rusland onder grote druk. Volgens Verslaggevers Zonder Grenzen (RSF) zijn bijna alle onafhankelijke media sinds het begin van de oorlog in Oekraïne verboden of op een andere manier aangepakt.