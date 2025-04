Trump dreigt belastingvrije status Harvard in te trekken

Trump wil dat de universiteit meer moet doen om antisemitisme aan te pakken en stoppen met diversiteitsprogramma’s, maar volgens Harvard-voorzitter Alan Garber wil de regering dicteren hoe de universiteit te werk moet gaan.

„De belastingvrije status is volledig afhankelijk van handelen in het publiek belang”, schreef Trump op zijn eigen socialemediaplatform. Maandag besloot Trump al ruim 2,2 miljard dollar aan overheidsgeld voor Harvard te bevriezen.

Garber liet maandag in een brief weten dat het niet meegaat in de vergaande eisen van Trump om in aanmerking te blijven komen voor overheidsgeld. Hij schreef dat Harvard „zijn onafhankelijkheid niet zal opgeven”.