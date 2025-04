Eindexamenstunt in Almelo loopt uit de hand, vijf aanhoudingen

Een groep van tachtig tot honderd jongeren was bij de vmbo-school aanwezig. Eenmaal met meerdere agenten ter plaatse bleken er inderdaad spullen vernield te zijn en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. De politie heeft de samenkomst beëindigd.

Vier jongens zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, een meisje voor belediging. Allen zitten vast, de politie deelt geen verdere informatie over hen omdat ze minderjarig zijn. Ook wordt niet bekendgemaakt of ze scholieren zijn van het Alma College. „We kijken nu wat er precies is gebeurd, en op basis daarvan beslissen we of hun aanhouding wordt verlengd”, zegt de woordvoerder over het vervolg.