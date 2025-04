Tweede Kamer stemt tegen moties over verplichte stagevergoeding

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag tegen meerdere voorstellen gestemd van oppositiepartijen om werkgevers te verplichten stagiairs een tegemoetkoming te geven voor hun werk. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB konden zich niet vinden in moties om alle stagiairs een vergoeding te geven of alleen zij die in de zorg werken of een verplichte meewerkstage doen.