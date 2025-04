Tweede Kamer wil dat inspectie periodiek scholen bezoekt

De inspectie heeft in 2021 het beleid losgelaten om iedere vier jaar elke school te bezoeken en heeft besloten het toezicht meer risicogericht te maken. Scholen waar meer risico op slechter onderwijs is, worden vaker bezocht en krijgen meer hulp van de inspectie. De Kamer zei hier niet over te zijn ingelicht, maar in 2021 is dit genoemd in een brief van de toenmalige minister van Onderwijs.

De Kamer wil nu dus dat de inspectie weer regelmatig op elke school komt. Bij voorkeur willen de partijen dat het zo dicht mogelijk tegen de eens per vier jaar gebeurt, maar ook haalbaar moet zijn voor de inspectie.