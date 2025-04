Triodos Bank stapt uit groene alliantie, want niet groen genoeg

Triodos, dat zich als duurzame bank profileert, stelt dat de nieuwe richtlijnen „niet voldoen aan de noodzakelijke urgentie” om leen- en investeringsportefeuilles in lijn te brengen met het scenario om de opwarming te beperken tot 1,5 graad.

NZBA is een wereldwijde samenwerking van banken die zich inzetten om tegen 2050 klimaatneutraal te worden met hun leningen en investeringen. Eerder beëindigden grote banken zoals Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America al hun lidmaatschap. Deze banken waren het juist oneens met striktere regels die de alliantie oplegde.

Daarbij vinden sommige banken de opgelegde klimaatdoelen en regels moeilijk uitvoerbaar. Ook zeggen Republikeinse politici in de Verenigde Staten dat deelname in strijd kan zijn met concurrentieregels.

De Net Zero Banking Alliance is een initiatief van United Nations Environment Programme Finance Initiative, een wereldwijde samenwerking van de financiële sector en de Verenigde Naties. In Nederland zijn de grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO aangesloten.