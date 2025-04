OM eist celstraffen tegen agenten Limburg om gezagsmisbruik

Volgens het OM hebben de verdachten stelselmatig misbruik gemaakt van hun gezag, zich schuldig gemaakt aan het intimideren van kwetsbare bewoners en schermen met bevoegdheden die hun niet toekwamen. De vier verdachten - een vrouw (48) en drie mannen (26, 47 en 52) - werkten bij het politieteam van Horst/Peel en Maas, in Noord-Limburg.

De jongste verdachte kreeg de hoogste eis te horen, hij wordt als enige ook verdacht van computervredebreuk. Jaap W. zou in de politiesystemen onder meer een aantal bekende Nederlanders hebben opgezocht. Tegen de 47-jarige Nico O. eiste het OM zestien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Erwin van der B. hoorde een jaar cel eisen, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen Nicole C. eiste het OM acht maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De eisen vielen iets lager uit, omdat het bijna zes jaar had geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam.

De verdachten ontkennen dat zij regels hebben overtreden. Een van hen zei dat ze met deze zaak „kapotgemaakt” worden. Ook wezen de vier tijdens de zitting steeds op „contextgedreven werken”, waarbij vanwege snelheid en efficiëntie zaken minimaal werden vastgelegd. Maar volgens de officier van justitie is bij deze aanpak nooit de opdracht gegeven om de regels te overtreden. „De resultaten waren goed, de cijfers waren uitstekend”, zei ze. „Maar daaronder ging een discutabele werkwijze schuil waar de grenzen van het ontoelaatbare werden overschreden.”

De vermeende misstanden kwamen in 2019 aan het licht. In tien strafzaken moest het OM de vervolging staken. De vier verdachten werken niet meer bij de politie. Een vijfde agent is niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.

De zaak gaat woensdag verder met pleidooien van de advocaten.