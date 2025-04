Nog onduidelijk of beschadigde sluisdeur Lith hersteld kan worden

Het is nog onbekend wanneer de grote sluis bij het Brabantse Lith weer opengaat voor de scheepvaart, meldt Rijkswaterstaat. De grote sluiskolk raakte in februari zwaar beschadigd nadat een binnenvaartschip er tegenaan was gevaren. Op dit moment wordt onderzocht of de deur gerepareerd kan worden of dat er een nieuwe sluisdeur moet komen.