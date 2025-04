Woonwinkel waarschuwt voor ontbrekende info op hout- en teakolie

Woonwinkel JYSK wijst klanten die houtolie of teakolie hebben gekocht erop dat informatie op de etiketten ontbreekt. De doek, of ander materiaal, gebruikt voor het aanbrengen van de olie moet in water worden gedompeld of in een brandveilige container worden weggegooid om te voorkomen dat het gaat branden. Maar dat weten de klanten nu niet.