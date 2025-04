Kan Meta straks mijn berichtjes op WhatsApp inzien?

Wat is er aan de hand?

Alle gebruikers van Instagram en Facebook krijgen deze week een melding dat hun openbare data, zoals posts en reacties die ze op die platforms plaatsen, gebruikt gaan worden voor het trainen van kunstmatige intelligentie. Moederbedrijf Meta maakte maandag bekend dat het Europese data gaat inzetten om zijn eigen AI-modellen beter te maken.

Waarom wil het Amerikaanse Meta zijn AI-modellen trainen met specifiek Europese gegevens?

Meta stelt dat het belangrijk is dat zijn generatieve AI-modellen de „ongelofelijke en diverse nuances en ingewikkeldheden waaruit Europese gemeenschappen bestaan” begrijpen. Dan gaat het volgens het Amerikaanse bedrijf om dialecten, spreektaal, specifieke lokale kennis en de verschillende manieren waarop diverse landen humor en sarcasme gebruiken in taal.

Kan Meta ook bij mijn privéberichten en -kiekjes die ik via WhatsApp verstuur?

Nee. Meta zegt geen data van privégesprekken op Facebook, Instagram of WhatsApp te gebruiken. Ook gegevens van minderjarigen, gebruikers die jonger zijn dan 18, zijn veilig.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen gebruik van mijn data?

Vanaf deze week krijgen gebruikers van de platforms van Meta in de EU meldingen –in de app en via e-mail– waarin het bedrijf uitlegt welke gegevens het gaat gebruiken. In het bericht zit een link naar een formulier waarmee gebruikers op elk moment bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun data. Meta belooft alle al ontvangen en nieuw ingediende bezwaren van gebruikers te honoreren.

De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems. beeld AFP, Joe Klamar

Meta werd toch eerder al op de vingers getikt vanwege zorgen over de privacy van gebruikers?

Dat klopt. Het bedrijf wilde vorig jaar al met data van Europese klanten zijn eigen AI-systeem trainen. Dat leidde toen tot protesten van Europese toezichthouders op de privacy en Meta moest zijn plannen voorlopig uitstellen. Het bedrijf zegt dat sindsdien constructief overlegd is met de toezichthouder in Ierland, waar Meta in Europa gevestigd is.

De Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems noemde het destijds al „volkomen absurd” dat Meta de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van data afschuift op de gebruiker. „Als Meta je gegevens wil gebruiken, moeten ze je om toestemming vragen. In plaats daarvan laten ze gebruikers smeken om te worden uitgesloten.”

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen de NOS de ontwikkelingen op de voet te volgen. „We zetten ons samen met onze collega-toezichthouders in voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens van EU-burgers.”