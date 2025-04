Franse gevangenissen ’s nachts aangevallen, minister naar Toulon

De aanvallen troffen gevangenissen op meerdere plaatsen in het land. Er zijn incidenten gemeld in Aix-en-Provence, Marseille, Valence, Nîmes, Villepinte, Nanterre en Toulon. In die laatste stad zou een gevangenispoort onder vuur zijn genomen. Darmanin kondigde een bezoek aan Toulon aan om steun te tonen voor betrokken medewerkers.

Minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau gaf opdracht om extra veiligheidsmaatregelen te nemen bij gevangenissen. „Degenen die gevangenissen en gevangenisbewaarders aanvallen, zouden zelf in die gevangenissen opgesloten moeten worden en bewaakt moeten worden door diezelfde cipiers”, stelde hij.

Het is nog onduidelijk wie achter de incidenten zit, maar ze zijn mogelijk een reactie op plannen van de overheid om drugscriminaliteit effectiever aan te pakken. Zo moet in juli een zwaarbewaakte gevangenis openen waar drugsbaronnen geïsoleerd kunnen worden. De autoriteiten willen zo voorkomen dat de criminelen hun illegale activiteiten voortzetten terwijl ze vastzitten.

„Dit alles leek gecoördineerd te zijn en houdt duidelijk verband met de strategie tegen drugsbendes”, zei een ingewijde tegen persbureau AFP over de aanvallen. Minister Darmanin benadrukte zelf dat de staat werkt aan maatregelen die „criminele netwerken” hard gaan treffen.