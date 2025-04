Vance: Europa moet geen vazal zijn van de Verenigde Staten

De vicepresident uitte eerder kritiek op EU-landen omdat die volgens hem te veel rekenen op de Amerikanen op het gebied van veiligheid en economie. Vance zei tegen UnHerd dat hij niet wil dat „Europeanen doen wat de Amerikanen zeggen dat ze moeten doen”. Dat zou niet in het belang zijn van zowel Europa als de VS.

„Ik denk dat veel Europese landen gelijk hadden over onze invasie in Irak”, verklaarde Vance. „Als de Europeanen iets onafhankelijker waren geweest en iets meer bereid waren geweest om zich uit te spreken, dan hadden we de hele wereld misschien kunnen behoeden voor de strategische ramp die de door de VS geleide invasie in Irak was.”