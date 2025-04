Zoon Ridouan Taghi komt niet vrij, ‘vluchtgevaar levensgroot’

De oudste zoon van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019.

Volgens zijn advocaat Ronald van der Horst gaat het om „niet meer dan een verdovendemiddelenzaak van gemiddelde omvang”, en is de verdachte „een student met een blanco strafblad”. De zwaarte die aan de zaak wordt toegedicht, zit volgens hem in de achternaam van Faissal.

Faissal T. werd in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Daar zat hij tot zijn uitlevering aan Nederland afgelopen zomer in de cel. Momenteel verblijft hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar ook zijn vader vastzit. Een andere zoon van Ridouan Taghi, Adil, zat ook vast in Dubai, maar is recent vrijgelaten en uitgezet naar Marokko.

Ridouan Taghi is door de rechtbank tot levenslang veroordeeld in het grote liquidatieproces Marengo. Het hoger beroep in deze zaak bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Het is de vraag hoe deze zaak verder gaat, want vorige week is zijn advocaat Vito Shukrula gearresteerd op verdenking van deelname aan de criminele organisatie van zijn cliënt.

De volgende zitting in de zaak van Faissal is op 3 juli, de zaak zal dan nog niet inhoudelijk behandeld worden.