VN-vluchtelingenchef waarschuwt voor gevolgen oorlog in Soedan

De gewelddadige machtsstrijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) wordt ook wel de „vergeten oorlog” genoemd. „Na twee jaar van onafgebroken lijden kan de wereld het zich niet langer veroorloven om deze noodsituatie te negeren. We moeten alles doen voor vrede in Soedan”, aldus Grandi. Volgens de VN en hulporganisaties is de humanitaire crisis in Soedan momenteel de grootste ter wereld.

Daarnaast nemen de zorgen toe dat het conflict zich uitbreidt naar buurlanden, wat kan leiden tot verdere instabiliteit in de Hoorn van Afrika. Grandi benadrukt dat niet alleen de Soedanese bevolking „onzichtbaar” is geworden, maar ook de landen en gemeenschappen die vluchtelingen opvangen nauwelijks aandacht krijgen van de internationale gemeenschap.