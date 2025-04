Turkije: veel aanhoudingen bij internationale actie tegen misdaad

„Vanochtend zijn in totaal 234 hooggeplaatste leden van een georganiseerde misdaadgroep aangehouden, van wie er negen in het buitenland en 225 in eigen land werden opgepakt”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya op een persconferentie.

Er vonden volgens de minister gelijktijdige invallen plaats in Nederland, Duitsland, Spanje, België en Turkije. Yerlikaya zei dat meer dan 21 ton aan verdovende middelen in beslag is genomen.

In aanloop naar de operatie zou ook informatie zijn gedeeld met andere landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Leden van de bende worden volgens Yerlikaya verdacht van misdrijven als drugssmokkel en het witwassen van geld.