Oud-minister Yellen uit flinke kritiek op heffingsbeleid Trump

Ze was onder meer kritisch over sommige doelwitten van de zogenoemde wederkerige importheffingen van Trump en de manier waarop die tot stand kwamen. Dat zijn tarieven voor landen die zelf heffingen hebben op Amerikaanse goederen. „Ik ben in de war over wat de regering-Trump met bijvoorbeeld Vietnam wil. We hebben Vietnam actief aangemoedigd om goederen te gaan produceren waarvan we afhankelijk waren van China”, zei ze in een interview met Bloomberg Television. Vietnam is met heffingen van 46 procent een van de hardst getroffen landen.

De heffingen werden tot haar verbazing berekend op basis van het handelstekort van de Verenigde Staten met een bepaald land, niet op basis van dezelfde heffingen die voor producten uit de VS gelden.

Ook haalde ze uit naar de handelsspanningen tussen de VS en China. De twee grootste economieën ter wereld hebben de importheffingen op elkaars goederen in korte tijd meerdere keren fors verhoogd. China meldde onlangs een verdere verhoging door de VS niet te zullen vergelden en riep het land op de wederkerige heffingen af te schaffen. „Ik denk dat de heffingen die we China hebben opgelegd, zeer zware lasten gaan leggen op Amerikaanse huishoudens”, zei Yellen over de heffing van 145 procent op de meeste Chinese producten.

Ze zei verder dat de recente onrust op de financiële markten en de verzwakte dollar een „verlies van vertrouwen” weerspiegelden. De situatie is volgens haar nog niet zo ver uit de hand gelopen dat de Fed zou moeten ingrijpen. Ze gelooft dat de Fed dat wel doet „als er echte zorgen over de financiële stabiliteit zouden ontstaan”. Daarbij stelde ze dat de Amerikaanse economie sterk is.