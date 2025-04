Vijftig organisaties krijgen waarschuwing van AP om cookiemelding

Het zijn de eerste waarschuwingen die de toezichthouder verstuurt. De organisatie zegt ongeveer 10.000 Nederlandse websites constant in de gaten te houden, en heeft zich voorgenomen om jaarlijks vijfhonderd organisaties te waarschuwen.

Het is niet bekend welke organisaties de eerste waarschuwingen hebben gekregen. Volgens de AP zitten er „webwinkels, mediabedrijven en verzekeraars” tussen. Op hun sites gebruiken ze cookies om persoonlijke gegevens van bezoekers te verzamelen. Die informatie verkopen de bedrijven vervolgens door aan adverteerders. „Alsof iemand je door de winkelstraat volgt en opschrijft wat je allemaal koopt, je naar huis volgt, door de ramen gluurt en ook meteen even noteert met wie je getrouwd bent en hoe je kinderen heten”, zegt voorzitter Aleid Wolfsen in een verklaring.

Sommige gewaarschuwde sites plaatsen cookies voordat mensen toestemming hebben gegeven. Andere sites hebben de mogelijkheid om cookies te weigeren, verstopt in de melding.

Cookies zijn kleine stukjes software die een site op het apparaat van een bezoeker plaatst. Zo onthoudt een site bijvoorbeeld wat iemand in een digitaal winkelmandje stopt. Dat is toegestaan. Volgcookies houden mensen ook in de gaten wanneer ze naar andere sites gaan. Dat mag op zich ook, maar alleen als mensen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en wanneer ze de mogelijkheid hebben om te weigeren.