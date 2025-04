Een op drie ziet misverstanden op het werk door taalbarrières

De onderzoekers hielden een jaarlijkse enquête die door meer dan 30.000 werknemers is ingevuld. In 2024 is voor het eerst gevraagd welke talen werknemers onderling op het werk spreken.

Collega’s die elkaar door een taalbarrière niet goed begrijpen, maken bijvoorbeeld fouten in het werk of kunnen hun werk niet goed doen. Met ruim 10 procent is dit het probleem dat werknemers het vaakst noemen. Andere problemen zijn sociaal van aard: 4 procent van de werknemers in een meertalig bedrijf voelt zich weleens buitengesloten, een kleine 2 procent zelfs gediscrimineerd.

In de ICT komt meertaligheid het vaakst voor; bij bijna zes op de tien techbedrijven worden meerdere talen gesproken. Dit lijkt in deze sector vaak goed te gaan. Het aandeel mensen dat door de mix aan talen misverstanden meemaakt, behoort tot de laagste van alle onderzochte vakgebieden.