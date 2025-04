Honderden mensen met ademhalingsproblemen in Irak door zandstorm

Honderden Irakezen zijn in het ziekenhuis beland door een zandstorm die delen van het land maandag platlegde. In de zuidelijke provincie Muthanna werden volgens een functionaris zeker 700 patiënten opgenomen. Ook in de provincies Najaf, Basra, Dhi Qar en Diwaniyah ging het om honderden patiënten, meldt de BBC. Op beelden is te zien dat steden in het zuiden en midden van Irak gehuld zijn in een dikke oranje waas.