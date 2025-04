Techaandelen stuwen Wall Street in nerveuze handelssessie

De vrijstellingen helpen vooral Amerikaanse concerns zoals computerfabrikant Dell en iPhone-producent Apple die dan ook koerswinsten tot bijna 4 procent boekten.

De Dow-Jonesindex eindigde de eerste handelsdag van de nieuwe week met een winst van 0,8 procent op 40.524,79 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg eveneens 0,8 procent, tot 5405,97 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 16.831,48 punten. Wall Street heeft deze week een verkorte handelsweek, omdat de beurs op vrijdag gesloten is in verband met Goede Vrijdag.

„Beleggers hebben het gevoel dat de regering een beetje terugkrabbelt van haar heftigste tariefplannen. Dat is in elk geval een stap in de goede richting”, zei een beleggingsexpert van de Amerikaanse vermogensbeheerder Argent Capital Management.

Volgens Dave Sekera, marktanalist bij onderzoeksbureau Morningstar, is de grote vraag bij veel beleggers of de bodem inmiddels is bereikt, na de zware koersverliezen van de afgelopen weken. „Dat is zeker mogelijk, maar ik denk het niet”, stelt de deskundige.

Goldman Sachs (plus 1,9 procent) kon maandag ook op aandacht rekenen. De grote zakenbank verdiende in het eerste kwartaal flink meer geld met de handel in aandelen door de grote onrust op de beurzen door het handelsbeleid van Trump en de recessiezorgen. De inkomsten uit de handel in aandelen stegen daarbij naar een recordniveau. Vrijdag maakten rivalen JPMorgan Chase en Morgan Stanley ook al records bekend bij de aandelenhandel.

Pfizer won 1 procent, hoewel de farmaceut bekendmaakte te stoppen met de ontwikkeling van een dagelijkse afslankpil. Bij klinische testen heeft een obesitaspatiënt mogelijke schade aan de lever opgelopen die veroorzaakt kan zijn door het middel.