Diddy pleit opnieuw onschuldig in zaak rond mensenhandel

In een verklaring eerder deze maand, verspreid via Combs’ mediavertegenwoordigers, zeiden zijn advocaten dat het geen nieuwe beschuldigingen of nieuwe aangiften betrof. Het zou gaan om dezelfde personen, voormalige langdurige vriendinnen, die betrokken waren bij consensuele relaties.

Eerder pleitte Combs al onschuldig op een eerdere aanklacht met drie punten. Hij zit sinds september vorig jaar vast in een gevangenis in New York.