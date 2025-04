Sorgdrager treedt terug als adviseur samenwerking kabinet en SGH

Sorgdrager schrijft dat zij bij hoge uitzondering gedurende één zittingsdag hogerberoepszaken van toeslagenouders behandelde. Normaal gesproken hield Sorgdrager zich bezig met milieuzaken. In de beroepszaken hanteerde Sorgdrager de strenge ‘alles-of-niets-lijn’ die de Raad van State eerder had ingezet. Daardoor verloren ouders hun recht op soms tienduizenden euro’s kinderopvangtoeslag.

Sorgdrager vindt dat SGH haar onafhankelijkheid op voorhand in twijfel trekt en selectief citeert uit haar uitspraken. De stichting had nog willen onderzoeken hoe de „risico’s” rondom de benoeming van Sorgdrager weggenomen konden worden, maar dat vindt Sorgdrager „een valse start” van haar werkzaamheden.

Staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen, NSC) „betreurt” maar respecteert het besluit van Sorgdrager. „Ik beraad mij op de ontstane situatie en zal uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren”, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Sorgdrager had de verhoudingen tussen het ministerie en SGH moeten vlottrekken. Die is al lange tijd verstoord. Over en weer zijn verwijten geuit over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de samenwerking. Het kabinet had Sorgdrager gevraagd te kijken naar de organisatie van SGH, omdat Laurentien daar nog een te grote rol zou hebben.