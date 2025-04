Kabinet schrapt meerprijs wegwerpplastic voor onderweg

De regels gaan over alle bekers en bakjes voor eenmalig gebruik waar plastic in zit. Koffiezaken die bijvoorbeeld papieren bekers met een laagje plastic meegeven voor onderweg, moeten een extra bedrag vragen. Ze mogen zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is, en ze mogen het zelf houden.

Na een soortgelijk verzoek in 2023 vroeg het toenmalige kabinet de Inspectie Leefomgeving en Transport al om niet te handhaven op deze regel. Een definitieve keuze mocht het nieuwe kabinet maken. Jansen kondigde afgelopen najaar aan de meerprijs iets aan te passen, maar schrapt die nu helemaal na een nieuwe motie van onder anderen VVD-Kamerlid Martijn Buijsse.