VVD en SP willen oproep tot genitale verminking strafbaar maken

De SP en coalitiepartij VVD willen dat het strafbaar wordt om op te roepen tot genitale verminking, of het verheerlijken of goedpraten hiervan. Genitale verminking op zich is al verboden, maar het is juridisch gezien nog steeds moeilijk op te treden tegen oproepen hiertoe vanuit bijvoorbeeld religieuze of culturele hoek, blijkt na rechtszaken en een uitspraak van de Raad van State. Ze bereiden daarom een wetsvoorstel voor om dat te bestraffen, laten ze maandag weten.