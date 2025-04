Demonstranten bij Maagdenhuis naar andere UvA-gebouwen

Op zo’n 400 meter van het Maagdenhuis op het Spui zit daar onder andere het Binnengasthuis, een hoofdlocatie van de UvA. Een ANP-verslaggever ziet dat de ME het gebouw heeft omsingeld. Demonstranten worden langzaam van het gebouw weggedreven. Daarop liepen ze richting het Rokin. Het Binnengasthuis was nog open en in gebruik, aldus een politiewoordvoerder. Volgens de verslaggever lijkt het er niet op dat de demonstranten het gebouw hebben bezet.

Eerder op de dag werden de mededemonstranten bij het Maagdenhuis op afstand gehouden door de ME. Daarbij gebruikten de speciaal uitgeruste agenten hun wapenstokken. Sommige demonstranten werden op hun hoofd geraakt, zei een woordvoerder van de actievoerders tegen AT5.