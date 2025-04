Herstel op beurzen na uitstel Trump, alle AEX-fondsen winnen

De Amerikaanse president Trump kondigde aan voorlopig af te zien van de extra heffing van 125 procent voor deze producten uit China en het algemene tarief van 10 procent voor de meeste andere landen. Voor China blijft nog wel een heffing van 20 procent gelden. Trump zei dat er later nog aparte tarieven bekendgemaakt worden voor halfgeleiders, smartphones en elektronica.

De AEX eindigde na de flinke plus op 839,29 punten, na het dieptepunt van zo’n 785 punten vorige week. Een stand boven de 900-puntengrens, wat voor de aankondiging van Trumps „wederkerige importheffingen” begin deze maand gebruikelijk was, is nog wel ver verwijderd. De MidKap kreeg er maandag 2,2 procent bij tot 791,66 punten. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 2,9 procent.

Betalingsverwerker Adyen was in de AEX-index het meest in trek, met een plus van bijna 7 procent. Ook verzekeraar Aegon deed het goed in de hoofdgraadmeter (plus 4,9 procent). Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een plus van 0,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen was bouwconcern Heijmans de voornaamste winnaar. Industrieel toeleverancier Aalberts en kunstmestproducent OCI waren met minnen van 1,5 en 1,4 procent de enige dalers.

De olieprijzen gingen licht omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 61,18 dollar en Brentolie daalde 0,3 procent tot 64,56 dollar per vat. Oliekartel OPEC heeft de groeiverwachting voor de wereldwijde olievraag voor dit jaar en volgend jaar iets naar beneden bijgesteld.