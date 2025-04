Veel rook door brand in container op industrieterrein Dordrecht

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 16.30 uur binnen. De brandweer rukte met veel materieel uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gebeurde dat omdat de waterwinning een uitdaging is. „Dan gaan we er met veel wagens heen, om te zorgen dat er voldoende water is.”

Over de oorzaak van de brand op het bedrijventerrein is nog niets bekendgemaakt. Ook kan de woordvoerder nog niet zeggen of er mensen in de buurt waren toen het vuur ontstond.