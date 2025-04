NVWA zet geen speciale Koningsdaginspecteurs in

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet dit jaar geen inspecteurs in specifiek voor Koningsdag. Normaal gesproken gaan inspecteurs van de autoriteit tijdens de feestelijkheden de straat op om te controleren of voedselverkopers zich aan de hygiëneregels houden. Maar vanuit het ministerie van Volksgezondheid is er minder budget beschikbaar voor toezicht op voedselveiligheid, aldus de NVWA, waardoor „scherpe keuzes” gemaakt moeten worden.