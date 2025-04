VN slaan alarm over situatie enorm vluchtelingenkamp Soedan

UNICEF heeft alarm geslagen over de situatie in het Soedanese vluchtelingenkamp Zamzam. Er is sprake van levensbedreigende omstandigheden voor kinderen, waarschuwde de VN-kinderrechtenorganisatie nadat de paramilitaire RSF had geclaimd het kamp met honderdduizenden vluchtelingen te hebben ingenomen. „De humanitaire situatie in het kamp was al ongekend ernstig, maar is nu ronduit catastrofaal.”