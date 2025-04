FNV dreigt met staking als Tata Steel vasthoudt aan reorganisatie

Het steekt FNV dat Tata bij de reorganisatie in IJmuiden vooral focust op het schrappen van 1600 voltijdbanen, in plaats van op de inhoudelijke verandering van werkzaamheden. Lacin wil dat dit aantal van tafel gaat en dat het bedrijf in plaats daarvan „terug naar de tekentafel gaat en komt met uitgewerkte plannen”. „Mocht het bedrijf daar niet voor kiezen, wat ik realistisch acht, dan voorzie ik een zwaar actietraject”, zegt Lacin.

FNV-leden bij Tata zijn volgens de bestuurder „bijna unaniem” van mening dat ze de reorganisatie op deze manier niet accepteren.