Pro-Palestijnse betogers bezetten Maagdenhuis in Amsterdam

Een woordvoerder van de politie zegt dat de actie bekend is bij de politie. „Wij zijn op de hoogte en in de buurt ter plaatse”, aldus een woordvoerder. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de woordvoerder nog niet te weten.

Volgens de universiteit zijn ongeveer vijftig mensen het gebouw binnengedrongen. „Ze zijn van top tot teen gemaskerd, ze dragen sjaals, mondkapjes en zonnebrillen. We hebben geen idee wie het zijn”, zegt een woordvoerster. De universiteit doet aangifte, waarschijnlijk van lokaalvredebreuk.

Het Maagdenhuis is het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam. Mensen die er werken, hebben van de universiteit het advies gekregen te vertrekken en ergens anders te gaan werken.

De UvA besloot een maand geleden om voorlopig geen studenten meer uit te wisselen met de Hebrew University in Israël. Volgens een adviescommissie bestaat de kans dat de Amsterdamse universiteit betrokken raakt bij mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden. De uitwisseling lag al stil en wordt nog niet hervat. Het besluit gaat de pro-Palestijnse betogers niet ver genoeg, zij willen dat de UvA alle banden met alle instellingen in Israël verbreekt.