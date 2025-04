Algerije draagt 12 Franse functionarissen op te vertrekken

Vrijdag zijn in Frankrijk drie Algerijnen door het Openbaar Ministerie beschuldigd van ontvoering. Een van de drie werkt voor een Algerijns consulaat. De zaak draait om de kortstondige ontvoering in april 2024 van een Algerijnse influencer, Amir Boukhors, die op TikTok meer dan een miljoen volgers heeft en sinds 2016 in Frankrijk woont. Hij wordt ook Amir DZ genoemd en is een bekend criticus van het Algerijnse regime. Hij kreeg in 2023 politiek asiel in Frankrijk. Hij werd in een voorstad van Parijs ontvoerd en de volgende dag vrijgelaten.

Algiers heeft internationale arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd, wegens onder meer terrorisme en fraude.