Regering VS betaalt miljoenen aan familie dode Capitoolbestormer

De 35-jarige Babbitt was een van de duizenden aanhangers van Trump die op 6 januari 2021 met geweld het Amerikaanse parlementsgebouw binnendrongen. Ze wilden de verkiezingsoverwinning van Joe Biden terugdraaien nadat Trump zonder bewijs had beweerd dat er was gefraudeerd. Babbitt werd in haar schouder geraakt door een politiekogel toen ze diep in het Capitool, na meerdere waarschuwingen, door een gebroken raam klom.

Trump heeft haar neergezet als martelaar. Bij het begin van zijn tweede termijn in januari besloot hij om alle mensen die waren opgepakt bij de bestorming gratie te verlenen.