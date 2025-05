Topdemocraat VS dient wetsvoorstel in tegen vliegtuig Qatar

De leider van de Democratische minderheid in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, diende maandag een wetsvoorstel in dat president Donald Trump zou verbieden een door Qatar aangeboden luxe vliegtuig te gebruiken als officiële Air Force One. De wet verbiedt het Pentagon om belastinggeld te gebruiken voor het ombouwen van een vliegtuig, dat voorheen in het bezit was van een buitenlandse overheid, tot presidentieel vliegtuig.