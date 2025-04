Herstellende paus maakt ritje in rolstoel en begroet gelovigen

Franciscus keerde drie weken geleden terug naar het Vaticaan na 38 dagen opgenomen te zijn geweest in een ziekenhuis. Zijn artsen gaven hem de opdracht het zes weken rustig aan te doen. Afgelopen zondag verscheen de paus voor het eerst sinds zijn terugkeer weer in het openbaar. Woensdag ontving hij de Britse koning Charles en koningin Camilla, hoewel hun ontmoeting aanvankelijk was afgelast.

De recente verrassingsoptredens van de paus hebben de speculaties over zijn deelname aan de komende paasvieringen aangewakkerd. Traditioneel hoort daar ook de zegening Urbi et Orbi (Aan de stad en de wereld) bij vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Volgens het Vaticaan hangt de mate waarin hij kan deelnemen ook af van het weer.