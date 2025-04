Honderden mensen bij stille tocht voor scholiere (14) uit Helmond

Volgens de organisatoren van de stille tocht besloot het meisje een einde aan haar leven te maken „omdat ze de last en druk van pesterijen niet meer kon dragen”. De tocht was bedoeld om haar te eren en „pesten een halt toe te roepen”.

Bij de tocht werd een minuut stilte gehouden. Ook werden bloemen, knuffels en kaarsjes neergelegd. Veel mensen droegen een witte ballon bij zich. Volgens een ANP-fotograaf ter plaatse was de sfeer „rustig, maar droevig”.

Het Delta vmbo in Helmond, de school waar het meisje op zat, zei eerder deze week in een verklaring te hebben „gewild dat wij en andere instanties dit hadden kunnen voorkomen”. De school zegt veel berichten „uit de Poolse gemeenschap, zelfs uit Polen” te krijgen met de vraag of er wel genoeg was gedaan om het pesten aan te pakken. De tiener kwam zelf ook uit de Poolse gemeenschap.

Een woordvoerder van het schoolbestuur meldde eerder deze week aan Omroep Brabant dat middelbare scholen in Helmond „tientallen dreigende mails en socialmediaberichten binnenkregen” na de dood van de scholiere. De politie liet aan de regionale omroep weten twee aangiftes van bedreiging te hebben ontvangen en riep iedereen op om te stoppen met het online delen van onder meer persoonsgegevens van betrokkenen.

Volgens de school was het pestgedrag richting het meisje slechts beperkt bekend. „Dat wát we wisten, is opgepakt door de school. Het contact tussen de school en de ouders van Nina was goed”, staat in de verklaring.