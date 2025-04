Financial Times: Trump wil voorraad diepzeemetalen aanleggen

Knollen op de oceaanbodem bevatten onder meer nikkel, kobalt en koper, dat gebruikt kan worden in batterijen en munitie. De Verenigde Staten willen zelfvoorzienend worden in deze belangrijke grondstoffen. Staatsreserves van deze knollen zouden de VS helpen om China bij te benen in de wedloop om de grondstofrijke zeebodem van de Grote Oceaan te verkennen, schrijft de krant.

De voorraad maakt volgens FT deel uit van een bredere strategie om de vergunningsaanvragen voor diepzeemijnbouw onder de Amerikaanse wetgeving te versnellen.

In de escalerende handelsoorlog tussen China en de VS kondigde het Aziatische land vorige week aan dat het per direct de export van enkele zeldzame aardmetalen zou beperken. Volgens de plannen van de VS zou de voorraad diepzeemetalen die het land wil aanleggen „grote hoeveelheden creëren die beschikbaar zijn op Amerikaans grondgebied en klaar zijn voor toekomstig gebruik”, volgens een van de bronnen. Dat is nuttig voor het geval een conflict met China de import van deze metalen naar de VS beperkt.