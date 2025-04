Politie vernietigt gegevens die ze wilde bewaren voor cold cases

In principe moeten politiegegevens na tien jaar worden vernietigd, schrijft Van Weel. Maar toen de politie hiermee in 2019 begon, vroeg ze zich af of de berg informatie niet nuttig zou kunnen zijn voor het oplossen van cold cases, zaken die lange tijd onopgelost zijn gebleven. Het vernietigen ging toen niet door. De minister heeft de Raad van State afgelopen najaar om advies gevraagd.

Al deze gegevens tientallen jaren bewaren mag volgens de wet niet, antwoordde de Raad van State vorige maand. „Concrete cijfers over de frequentie van het gebruik van deze gegevens voor het oplossen van cold cases ontbreken.” Daarmee is het moeilijk om aan te tonen dat het nodig is om de informatie lang te bewaren.