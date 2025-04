Sint-Maarten voert gratieperiode in voor inleveren van vuurwapens

De amnestiecampagne ‘Stop, Drop and Go’ loopt van 14 april tot en met 2 mei. Het initiatief moet het aantal illegale vuurwapens in de gemeenschap verminderen en tegelijk de veiligheid verbeteren, ook voor de politie.

De autoriteiten koppelen een financiële beloning aan het inleveren van wapens, maar ook aan tips die kunnen leiden tot de ontdekking van illegale vuurwapens of munitie. Met steun van de minister van Justitie biedt het programma vergoedingen tot 500 Amerikaanse dollar voor ingeleverde wapens en tips.

De voorwaarden voor het inleveren zijn laagdrempelig. De politie stelt geen vragen. Anonimiteit wordt gegarandeerd, tenzij het betreffende wapen te linken is aan een misdaad. Alle wapens worden forensisch onderzocht. Het wapen moet ongeladen zijn en verpakt in een gesloten tas of doos. Iedereen die een wapen inlevert, ontvangt een vergoeding zonder identificatie.