Over de nieuw te bouwen stadsbrug Rotterdam gaat een tram rijden

De voorkeur gaat uit naar een tram omdat die per rit meer reizigers kan vervoeren van het Zuidplein naar de Kralingse Zoom en een groene inpassing in het straatbeeld mogelijk is. In het plan is ook opgenomen dat bij stadion De Kuip een nieuw treinstation komt. Langs dit traject moeten in de toekomst tienduizenden nieuwe woningen komen.

De ontwikkeling van het plan zit nog in de beginfase. De brug loopt van de Nesserdijk in Polder De Esch in Kralingen naar de Olympiaweg in Rotterdam-Zuid. De partijen hopen met de bouw van de brug te starten tussen 2030 en 2035. Voor een definitieve keuze werken ze nog een aantal voorwaarden verder uit.