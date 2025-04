Reeks openbare executies in Afghanistan

Volgens de Talibanregering gaat het om terdoodveroordeelde moordenaars die geen vergeving kregen van nabestaanden van de slachtoffers. Ze moesten volgens de Taliban daarom publiekelijk terechtgesteld worden door familie van slachtoffers.

Dit is volgens het hooggerechtshof met twee veroordeelden gebeurd in Qala-e-Naw in het noordwesten en met een veroordeelde in Zaranj en met een in Farah, beide in het westen van het land.

De vorige openbare executie was in november. Toen werd in Gardez, ten zuiden van de hoofdstad Kabul, een voor moord veroordeelde man door een familielid van het slachtoffer doodgeschoten in een stadion met duizenden toeschouwers. Er zijn inmiddels tien mensen publiekelijk geëxecuteerd sinds 2021.