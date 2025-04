Wiersma bereid pijnlijke maatregelen voor stikstof te nemen

De commissie heeft nog geen formeel besluit genomen, „maar als we er een strik omheen doen, horen daar ook financiële middelen bij”. Het vorige kabinet had een fonds van ruim 24 miljard euro om het stikstofprobleem op te lossen. De nieuwe coalitie zette dat geld bij de formatie in voor andere doelen, waardoor Wiersma nu opnieuw op zoek moet naar miljarden. De nu beschikbare pot van 5 miljard euro en een jaarlijkse uitgave aan agrarisch natuurbeheer is waarschijnlijk niet voldoende.

Het kostenplaatje zou neerkomen op zo’n 4 tot 7 miljard euro. Dat geld is nodig sinds een uitspraak van de Raad van State waardoor vergunningverlening vanwege stikstof nog moeilijker is geworden, aldus Wiersma. „Niets doen is op dit moment ook geen optie, ik zie dat de economie schade oploopt.”

Vrijdagochtend lekten de hoofdlijnen van de stikstofaanpak van de ministeriële commissie uit. Daarin staat onder meer dat 1800 ondernemers rondom stikstofgevoelige natuur hun bedrijf moeten aanpassen.

De commissie kijkt voor een oplossing van de stikstofcrisis niet alleen naar het verlagen van de uitstoot, maar ook naar het versoepelen van de regels. Wiersma is ervan overtuigd dat aanpassing van de stikstofwetten boeren kan helpen.