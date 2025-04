Defensieminister VS praat toch mee met overleg wapenhulp Oekraïne

Het wegblijven van Hegseth gaf nieuw voedsel aan de angst van Oekraïne en zijn bondgenoten dat de VS onder president Donald Trump de handen van Oekraïne aftrekken. De VS waren de drijvende kracht achter de zogeheten Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG), die na de grote Russische invasie drie jaar geleden werd opgericht. De groep van ongeveer vijftig landen zamelt wapens en munitie voor Oekraïne in en stemt dat onderling af.

De VS stonden eerder al de leiding over de UDCG af. De Britse en de Duitse defensieminister zitten het overleg vrijdag op het NAVO-hoofdkwartier voor. Ook minister Brekelmans is erbij.