Trump dreigt met meer importheffingen voor Mexico om waterrechten

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met nieuwe importheffingen en mogelijk sancties tegen Mexico. Dit schreef hij donderdag op zijn socialemediaplatform Truth Social. De reden is een geschil over waterrechten aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Trump beweert dat Mexico de VS veel water verschuldigd is op grond van een verdrag uit 1944 dat de hulpbronnen tussen de twee landen verdeelde.